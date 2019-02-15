В Пскове прошел торжественный митинг в честь павших воинов-афганцев
В Пскове прошли мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на митинге в областной столице почтили память павших на той войне солдат.
Днем 15 февраля участники мероприятия собрались у Дома офицеров, рядом с которым расположился памятник Воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20-го столетия». Среди присутствующих были и воины-интернационалисты, вернувшиеся живыми из Афганистана, военнослужащие-десантники, школьники, участники военно-патриотических клубов, представители власти.
В память о погибших отец Олег Тэор отслужил литию, а позже под мелодию гимна России солдаты дали салют.
КСТАТИ
В Пскове также прошел концерт, в честь ознаменования даты вывода войск из Афганистана. А в Себеже прошла международная встреча ветеранов-афганцев.
КОНКРЕТНО
Последние советские солдаты покинули Афганистан 15 февраля 1989 года. В Псковской области проживает 2,2 тысячи ветеранов-афганцев.
ИСТОЧНИК KP.RU