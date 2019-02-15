В Пскове прошел торжественный митинг в честь павших воинов-афганцев

15 Февр. 17:20 2019-02-15T17:20:36+03:00

Лития по погибшим в Афганистане псковичам прозвучала у памятника, расположившегося у Дома офицеров. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В Пскове прошли мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на митинге в областной столице почтили память павших на той войне солдат.

Днем 15 февраля участники мероприятия собрались у Дома офицеров, рядом с которым расположился памятник Воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20-го столетия». Среди присутствующих были и воины-интернационалисты, вернувшиеся живыми из Афганистана, военнослужащие-десантники, школьники, участники военно-патриотических клубов, представители власти.

В память о погибших отец Олег Тэор отслужил литию, а позже под мелодию гимна России солдаты дали салют.

КСТАТИ

В Пскове также прошел концерт, в честь ознаменования даты вывода войск из Афганистана. А в Себеже прошла международная встреча ветеранов-афганцев.

КОНКРЕТНО

Последние советские солдаты покинули Афганистан 15 февраля 1989 года. В Псковской области проживает 2,2 тысячи ветеранов-афганцев.

ИСТОЧНИК KP.RU