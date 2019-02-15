В Пскове оштрафован распространитель порнофильмов
Шесть фильмов для взрослых стали причиной для суда над жителем Пскова. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, 44-летний мужчина признан виновным в распространении видеозаписей с порнографией в социальных сетях (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).
В ходе следствия выяснилось, что с марта по ноябрь прошлого года пскович на своем рабочем месте скучал, и с помощью мобильного телефона заходил на разные странички в социальных сетях. Понравившееся видео скачивал и вывешивал на администрируемой им странице «Вконтакте», не закрытой для пользователей и не имеющей какие-либо возрастные ограничения. Всего было скачано и выложено шесть фильмов для взрослых.
- Приговором Псковского городского суда он признан виновным, - сообщили в ведомстве.
Однако наказание последовало достаточно мягкое – штраф в размере 40 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU