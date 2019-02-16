В Пскове выбрали учителя и воспитателя года

16 Февр. 10:09 2019-02-16T10:09:49+03:00

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В Пскове наградили победителей конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, среди педагогов победу одержала Анастасия Дмитриева – учитель русского языка и литературу из школы №2, серебро у Татьяны Пикаловой (иностранный язык, школа №11), бронза у Ольги Матросовой (иностранный язык, Гуманитарный лицей).

Среди воспитателей в тройку лидеров вошли Анжелина Петрова (музыкальный руководитель детского сада №50), Анна Вокина (учитель-логопед детского сада №32) и Анастасия Алексеева (педагог-психолог детского сада №25).

Следующим этапом для победителей станет региональный этап конкурса.

В ведомстве отметили, что помимо экспертов оценивало конкурсантов и общественное жюри. Учителя технологии Евгения Боцких и воспитателя детского сада №27 Елену Захарову поощрили профсоюзными путевками.

СПРАВКА «КП»

На звание «Учитель года – 2019» претендовали 17 человек, за звание «Воспитатель года – 2-19» боролись 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU