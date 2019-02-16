2019-02-16T10:09:49+03:00
Общество

В Пскове выбрали учителя и воспитателя года

На получение этих званий претендовали 32 человека
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Глава администрации Пскова вручил дипломы победителям конкурса "Воспитатель года - 2019".Глава администрации Пскова вручил дипломы победителям конкурса "Воспитатель года - 2019".Фото: Пресс-служба администрации Пскова
Изменить размер текста:

В Пскове наградили победителей конкурсов «Учитель года – 2019» и «Воспитатель года – 2019». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, среди педагогов победу одержала Анастасия Дмитриева – учитель русского языка и литературу из школы №2, серебро у Татьяны Пикаловой (иностранный язык, школа №11), бронза у Ольги Матросовой (иностранный язык, Гуманитарный лицей).

Среди воспитателей в тройку лидеров вошли Анжелина Петрова (музыкальный руководитель детского сада №50), Анна Вокина (учитель-логопед детского сада №32) и Анастасия Алексеева (педагог-психолог детского сада №25).

Следующим этапом для победителей станет региональный этап конкурса.

В ведомстве отметили, что помимо экспертов оценивало конкурсантов и общественное жюри. Учителя технологии Евгения Боцких и воспитателя детского сада №27 Елену Захарову поощрили профсоюзными путевками.

СПРАВКА «КП»

На звание «Учитель года – 2019» претендовали 17 человек, за звание «Воспитатель года – 2-19» боролись 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста