Вневедомственная охрана задержала в Пскове любителя халявного алкоголя

16 Февр. 10:36 2019-02-16T10:36:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пскове в один из магазинов на улице Кузбасской дивизии продавцы были вынуждены вызвать вневедомственную охрану. Собственными силами они не смогли справиться с посетителем. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, через несколько минут после срабатывания кнопки тревожной сигнализации к зданию прибыл экипаж охраны. Выяснилось, что мужчина в возрасте тридцати пяти лет решил выпить, даже выбрал алкоголь на полке магазина, вот только оплатить свою покупку он не пожелал.

- Гражданин, который похитил из торгового зала спиртные напитки, задержан, – сообщили в ведомстве.

Количество бутылок и их стоимость уточнять не стали. Известно лишь, что мужчина был доставлен в Завеличенский отдел полиции для дальнейших разбирательств и принятия решения о судьбе задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU