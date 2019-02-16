В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста
В суде Великих Лук рассматривают дело о краже. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на скамье подсудимых оказался местный житель – мужчина 39 лет. В октябре прошлого года она напал на человека в одном из подъездов жилого дома на улице Гастелло.
Его жертвой стал 46-летний мужчина.
- С применением насилия он похитил у потерпевшего золотую цепочку с крестиком и мобильный телефон, - сообщили детали случившегося в ведомстве.
Нанесенный ущерб составил 28 тысяч.
Ранее, как выяснилось в ходе следствия, нападавший уже имел проблемы с законом и даже попадал на скамью подсудимых.
Его личность быстро установили. При задержании у грабителя был найден только мобильный телефон. Его вернули владельцу.
Мужчине грозит провести за решеткой до 10 лет своей жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU