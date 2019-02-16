2019-02-16T11:36:26+03:00
Происшествия

В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста

До десяти лет он может провести за решеткой
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Великих Луках местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы за кражу цепочки с крестиком и мобильного телефона у человека в подъезде.В Великих Луках местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы за кражу цепочки с крестиком и мобильного телефона у человека в подъезде.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В суде Великих Лук рассматривают дело о краже. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на скамье подсудимых оказался местный житель – мужчина 39 лет. В октябре прошлого года она напал на человека в одном из подъездов жилого дома на улице Гастелло.

Его жертвой стал 46-летний мужчина.

- С применением насилия он похитил у потерпевшего золотую цепочку с крестиком и мобильный телефон, - сообщили детали случившегося в ведомстве.

Нанесенный ущерб составил 28 тысяч.

Ранее, как выяснилось в ходе следствия, нападавший уже имел проблемы с законом и даже попадал на скамью подсудимых.

Его личность быстро установили. При задержании у грабителя был найден только мобильный телефон. Его вернули владельцу.

Мужчине грозит провести за решеткой до 10 лет своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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