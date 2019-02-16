Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Псковской области сотрудниками полиции задержан мужчина, на вид которому от 40 до 60 лет. При себе он не имел никаких документов.
- Сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья, - сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону.
Сам мужчина называет себя Алексеем Даниловичем Кайсазиным. Говорит, что родился в 1965 году. Нашли его у деревни Гологузка Пыталовского района.
КОНКРЕТНО
Мужчина худощавого телосложения, его рост около 175-180 сантиметров. У него серые глаза, тонкие губы, длинный нос. Размер обуви - 43. Шепелявит. На ногах шрамы и повреждения, отсутствуют зубы, скривлен нос.
КСТАТИ
Одет был в черно-оранжевую куртку, серую кофту и рубашку, черные ботинки и джинсы.
Всем, кто может помочь в установлении его личности, предлагают обратиться в отдел полиции в Пыталово: 8-(81147)-2-15-02, 2-12-02.
ИСТОЧНИК KP.RU