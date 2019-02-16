Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину

16 Февр. 12:09 2019-02-16T12:09:09+03:00

В Псковской области найден мужчина, который в силу состояния своего здоровья не может назвать себя, документов при нем не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам он себя называет Алексеем Даниловичем Кайсазиным

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В Псковской области сотрудниками полиции задержан мужчина, на вид которому от 40 до 60 лет. При себе он не имел никаких документов.

- Сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья, - сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону.

Сам мужчина называет себя Алексеем Даниловичем Кайсазиным. Говорит, что родился в 1965 году. Нашли его у деревни Гологузка Пыталовского района.

КОНКРЕТНО

Мужчина худощавого телосложения, его рост около 175-180 сантиметров. У него серые глаза, тонкие губы, длинный нос. Размер обуви - 43. Шепелявит. На ногах шрамы и повреждения, отсутствуют зубы, скривлен нос.

КСТАТИ

Одет был в черно-оранжевую куртку, серую кофту и рубашку, черные ботинки и джинсы.

Всем, кто может помочь в установлении его личности, предлагают обратиться в отдел полиции в Пыталово: 8-(81147)-2-15-02, 2-12-02.

ИСТОЧНИК KP.RU