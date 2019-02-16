16 Февр. 14:58 2019-02-16T14:58:04+03:00

В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич, жильцы написали губернатору в надежде на решение проблемы. Фото: Вадим Орлов.

Жители города призывают чиновников обратить на это внимание и повлиять на застройщика и управляющую компанию

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В Пскове с многоэтажного дома №40 по улице Юбилейной осыпается фасадный кирпич. Куски падают с высоты под ноги пешеходов. Только по счастливой случайности пока никто не пострадал. Однако, как уверяют жильцы дома, управляющая компания не реагирует на их обращения и постоянно «предлагает возложить ремонтные работы на плечи собственников», написал в адрес губернатора Псковской области Вадим Орлов.

«Постоянное падение осколков на пешеходную зону уже носит стихийный характер и по периметру дома уже практически не осталось безопасного для прохода места», - отметил он.

Мужчина настаивает: «обрушение происходит по вине недобросовестного застройщика, использовавшего некачественные материалы».

СПРАВКА «КП»

Дом, о котором идет речь, водит в состав жилого комплекса «Юбилейный», который появился на Дальнем Завеличье несколько лет назад. Это многоэтажная застройка, в цоколях и на первом этаже зданий размещены магазины, представительства банков и медцентров.

ИСТОЧНИК KP.RU