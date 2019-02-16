2019-02-16T15:56:28+03:00
Происшествия

На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу

Очевидцы уверяют, что водитель остался жив
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове в результате аварии легковая машина опрокинулась на крышу на улице Коммунальной. Фото: Юля Дормидонова.В Пскове в результате аварии легковая машина опрокинулась на крышу на улице Коммунальной. Фото: Юля Дормидонова.
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В Пскове 16 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Коммунальной и Народной. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» очевидцы, участниками аварии стали три легковых автомобиля, среди них Шевроле, Ленд Ровер и Мазда.

Удар был такой силы, что автомашину Шевроле развернуло и опрокинуло на крышу. Приземлилась она на разделительную полосу проезжей части. У Ленд Ровера выбито заднее колесо, машина прижата к обочине по ходу движения в сторону городской больницы. Мазда, судя по всему, уходила от столкновения и улетела к обочине на противоположную сторону дороги.

Свидетели сообщают, что авария обошлась жертв, даже водитель приземлившейся на крышу легковой машины остался жив.

Движение транспорта на этом участке улицы Коммунальной и частично на улице Народной затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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