Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями

СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-16T18:56:25+03:00

Псковичи Алексей Гиацинтов и Екатерина Костина завоевали серебро на зимней «Гонке Героев» в Москве. Фото из официальной группы Чемпионата.

Алексей Гиацинтов и Екатерина Костина завоевали серебро на зимней «Гонке Героев» в Москве

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16 февраля в Москве, в парке «Митино», разыграли награды «Гонки Героев Зима». Такое название носит Чемпионат по экстремальным гонкам с препятствиями. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» спортсмены, представлявшие Псковскую область, псковичи смогли подняться на пьедестал и получить награды в этой непростой, но одной из самых ярких спортивных игр 2019 года.

Алексей Гиацинтов и Екатерина Костина завоевали серебро в категории «парный зачет». Ребята пришли вторыми на финиш, оставив за спиной весьма и весьма сильных атлетов. Помимо грамоты и подарков от партнеров проекта представители Пскова получили еще и денежный приз.

Представители Пскова поднялись на пьедестал зимней «Гонки Героев» в Москве. Фото из официальной группы Чемпионата.

КСТАТИ

Самым быстрым в преодолении трассы в этот день оказался Сергей Силин, он прошел все препятствия за 53 минуты и 55 секунд.

Победители по итогам гонки получают квалификацию на Чемпионат Мира и Европы по OCR.

ИСТОЧНИК KP.RU