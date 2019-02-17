2019-02-17T10:01:33+03:00
Звезды

В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»

Экспозиция отправится на хранение, чтобы вскоре быть представленной на новой площадке
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Пскове завершает работу выставка "Россия начинается здесь.В Пскове завершает работу выставка "Россия начинается здесь.Фото: Татьяна РОДИНА
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17 февраля в Пскове завершает работу выставка фоторабот «Россия начинается здесь 2018», которую организовала «Комсомольская правда – Псков» при поддержке ТРК «Акваполис». Работы 19 лучших пейзажных фотографов будут демонтированы и отправлены на временное хранение. Это снимки, сделанные в Пскове, Печорском, Пушкиногорском, Псковском, Островском районах. Всего в состав экспозиции были включены 44 фотоработы, отобранные из 400 представленных на конкурс. Отбирали их читатели «Комсомольской правды» и эксперты – фотографы, искусствоведы, журналисты.

- Закрытие выставки в «Акваполисе» не означает, что эти потрясающие работы больше не увидят псковичи. В этом году выставка будет представлена и на других площадках, - сообщила главный редактор издания в Пскове Ирина Потапова.

КОНКРЕТНО

Конкурс фотографий «Россия начинается здесь» проводится в Пскове уже второй год. Участвовать в нем могут все желающие, при этом не обязательно быть профессиональным фотографом. Главное условие конкурса – снимки должны быть сделаны на территории Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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