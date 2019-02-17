2019-02-17T11:14:52+03:00
Происшествия

В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег

Мужчина слишком много выпил и уснул, чем и воспользовался другой горожанин
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Житель Великих Лук ждет вынесение приговора - он украл сумку с личными вещами у посетителя бара.Житель Великих Лук ждет вынесение приговора - он украл сумку с личными вещами у посетителя бара.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Великих Луках местному жителю грозит провести за решеткой ближайшие пять лет жизни. Ему предъявлено обвинение по статье «кража» (ч.2 ст.158 УК РФ). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 18-летний великолучанин украл сумку у пьяного посетителя кафе-бара на проспекте Ленина.

Произошло все еще в октябре 2018 года. 34-летний мужчина заглянул на огонек, чтобы приятно провести вечер. Но с алкоголем переборщил, и вскоре просто уснул за столиком. При нем в этот момент находилась сумка, внутри которой были два мобильных телефона и деньги. Все это и стало добычей молодого человека.

Сумма ущерба составила более 68 тысяч рублей.

Парня вскоре разыскали, но украденного при нем уже к тому моменту не было.

Молодому человеку предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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