Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Компания «Псковпассажиравтотранс» выплатила деньги своим сотрудникам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе автотранспортного предприятия, фонд заработной платы для очередного платежа превысил 30 млн рублей.
В компании подчеркнули, что деньги выплачивались в соответствии с ранее составленным графиком, с декабря 2018 года нарушений или срывов графика не было. Вся работа выполняется под пристальным контролем администрации Псковской области и губернатора.
При выплате заработной платы «приоритетов в категориях сотрудников, а так же частичных выплат не отмечено».
СПРАВКА «КП»
В 2018 году в руководстве компании «Псковпассажиравтотранс» произошли кадровые перестановки. Этому предшествовали проблемы с задержкой выплаты оплаты труда, жалобами водителей и кондукторов в различные инстанции. Помочь предприятию с решением вопросов по долгам взялись региональные власти, автопредприятие получило на эти цели деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU