2019-02-17T16:35:36+03:00
Общество

Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги

Руководство компании настаивает, что расчеты выполняются по ранее утвержденному графику
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Руководство компании "Псковпассажиравтотранс", за работой которого пристально следят региональные власти из-за кризисной ситуации на предприятии и долгов, выплатило сотрудникам зарплату.Руководство компании "Псковпассажиравтотранс", за работой которого пристально следят региональные власти из-за кризисной ситуации на предприятии и долгов, выплатило сотрудникам зарплату.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Компания «Псковпассажиравтотранс» выплатила деньги своим сотрудникам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе автотранспортного предприятия, фонд заработной платы для очередного платежа превысил 30 млн рублей.

В компании подчеркнули, что деньги выплачивались в соответствии с ранее составленным графиком, с декабря 2018 года нарушений или срывов графика не было. Вся работа выполняется под пристальным контролем администрации Псковской области и губернатора.

При выплате заработной платы «приоритетов в категориях сотрудников, а так же частичных выплат не отмечено».

СПРАВКА «КП»

В 2018 году в руководстве компании «Псковпассажиравтотранс» произошли кадровые перестановки. Этому предшествовали проблемы с задержкой выплаты оплаты труда, жалобами водителей и кондукторов в различные инстанции. Помочь предприятию с решением вопросов по долгам взялись региональные власти, автопредприятие получило на эти цели деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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