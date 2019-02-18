В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
В Пушкинских Горах сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел на улице Звездной.
- Сообщение о пожаре поступило 16 февраля в 15.22, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и восемь спасателей. У дома полностью сгорела кровля, а помещения внутри закоптились.
Из дома сотрудники МЧС эвакуировали трехлетнего ребенка и взрослого. Специалисты определили, что, по предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности печного отопления. Пожарным удалось спасти от огня два соседских дома и несколько хозяйственных построек.
КСТАТИ
В этот же день в Печорах из-за неисправности печного отопления в доме на улице Торфяной сгорел подвал, огнем повреждена одна стена. Во время пожара никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU