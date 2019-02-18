2019-02-18T09:55:27+03:00
Происшествия

В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка

У здания полностью сгорела кровля
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Пожар обошелся без жертв, потому что спасатели вовремя эвакуировали из дома ребенка и взрослого.Пожар обошелся без жертв, потому что спасатели вовремя эвакуировали из дома ребенка и взрослого.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Пушкинских Горах сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, инцидент произошел на улице Звездной.

- Сообщение о пожаре поступило 16 февраля в 15.22, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и восемь спасателей. У дома полностью сгорела кровля, а помещения внутри закоптились.

Из дома сотрудники МЧС эвакуировали трехлетнего ребенка и взрослого. Специалисты определили, что, по предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности печного отопления. Пожарным удалось спасти от огня два соседских дома и несколько хозяйственных построек.

КСТАТИ

В этот же день в Печорах из-за неисправности печного отопления в доме на улице Торфяной сгорел подвал, огнем повреждена одна стена. Во время пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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