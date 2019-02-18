В Печорском районе неизвестные подожгли сарай

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-18T10:26:30+03:00

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В садоводческом некоммерческом товариществе «Юрьевские горы» неизвестные подожгли сарай. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, предположительную причину пожара определили специалисты.

- Сообщение о пожаре поступило 16 февраля в 16.10, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Шесть пожарных на двух машинах принимали участие в тушении. На соседние постройки огонь не перекинулся.

В ночь на 17 февраля пожар произошел уже в Плюсском районе. В 3.53 на пульт диспетчера поступил звонок из деревни Утичье. На место происшествия выехали две пожарные машины. К приезду спасателей огнем были охвачены хлев и жилой дом. По мнению специалистов, возгорание началось из-за неисправного дымохода печи. Жертв во время удалось избежать.

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ИСТОЧНИК KP.RU