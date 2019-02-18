Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-18T11:29:23+03:00

Злоумышленника удалось задержать на месте преступления до того, как он поранил других пассажиров автобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В автобусе «Псков - Санкт-Петербург» во время движения произошло убийство. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Ленинградской области, в совершении преступления подозревается житель Вологодской области.

Как стало известно сотрудникам правоохранительных органов, все произошло на территории Гатчинского района вечером 16 февраля. Злоумышленник, 59-летний мужчина, сел в автобус пьяным. В дороге он начал вести себя неподобающим образом. Потерпевший, 42-летний мужчина, начал делать ему замечания. Завязался конфликт. У злоумышленника был с собой нож. Он выхватил его и ударил пассажира в шею. Пострадавший умер на месте.

Злоумышленника сразу же обезоружили водители автобуса. Через некоторое время на место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали. Полицейские уточняют все детали произошедшего.

Если злоумышленника признают виновным в совершении убийства, то ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Суд примет во внимание и то, что раньше мужчину уже судили за имущественный преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU