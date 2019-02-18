2019-02-18T11:35:47+03:00
Общество

Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области

Решением министерства юстиции ему запретили посещение РФ в течение 10 лет
Дмитрий Мезенцев
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После выдворения жителя Литвы, въезд на территорию России ему запрещен на 10 лет.После выдворения жителя Литвы, въезд на территорию России ему запрещен на 10 лет.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Псковской области на международнос пункте пропуска «Убылинка» в Пыталовском районе была завершена процедура реадмиссии в отношении жителя Литвы. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в региональном управлении по делам миграции УМВД, мужчина неоднократно нарушал государственную границу Российской Федерации и привлекался к административной ответственности.

- Раньше уже выносилось решение об административном выдворении с территории России, - сообщили в ведомстве.

После очередного задержания имя этого иностранца попало в список тех, чье присутствие нежелательно на территории РФ в связи с совершением уголовных преступлений. В отношении этого жителя Литвы суд вынес приговор по статье «Незаконное пересечение государственной границы» (ч.1 ст. 322 УК РФ). В управлении добавили, что данному мужчине въезд в Россию отныне закрыт еще на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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