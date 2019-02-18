За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-18T12:03:57+03:00

Суд ограничился для преступницы десятью годами заключения, хотя мог вынести и более жесткий приговор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Женщина в ходе пьяной ссоры со своим сожителем вонзила ему нож в сердце

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Псковский районный суд вынес приговор женщине, убившей своего сожителя. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, местную жительницу признали виновной по статье «Убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ). Отбывать наказание в виде 10 лет лишения свободы она будет в колонии общего режима.

По версии следствия, все произошло еще в августе 2017 года. Женщина находилась у себя дома и вместе с сожителем выпивала спиртное. В ходе посиделок между ними возник конфликт, переросший в драку. В пылу борьбы женщина схватила кухонный нож и дважды вонзила его в грудную клетку сожителя, пробив сердце и легкое. Экспертами установлено, что глубина проникновения лезвия составила 9 сантиметров. Эти ранения и стали причиной смерти мужчины.

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В автобусе «Псков - Санкт-Петербург» произошло убийство. Во время движения нетрезвый пассажир ударил ножом в горло мужчину (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU