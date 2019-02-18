2019-02-18T12:54:57+03:00
Общество

Один из семи скверов для благоустройства псковичи выберут в ходе интернет-голосования

Оно пройдет с 25 по 28 февраля
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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В конце февраля жители Пскова выберут один из семи скверов, который городские власти благоустроят.В конце февраля жители Пскова выберут один из семи скверов, который городские власти благоустроят.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове пройдет интернет-голосование за выбор общественного пространства для благоустройства. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе муниципалитета, оно пройдет с 25-28 февраля на сайте муниципального образования «Город Псков», в нем смогут принять участие все жители города старше 14 лет.

Список включает в себя 7 скверов. Их выдвинули инициативные группЫ жителей города, а затем оценила общественная комиссия. Вот эти общественные пространства: «Парк вдоль Сиреневого бульвара», «Сквер по улице Технической у дома №14», «Сквер по улице Первомайской у дома № 27», «Сквер улицы Труда, Олега Кошевого и улицы Застенной», «Территория между детским садом № 50, № 48 и школой № 24», «Территория между домами № 26 по улице Коммунальной, № 27 по улице Народной», «Территория между домами № 77 и 81 по Рижскому проспекту».

Итоги голосования администрация Пскова подведет до 1 марта. Сроки выполения работ, а также их стоимость пока что не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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