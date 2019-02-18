Житель Локнянского района получил условный срок за переделку и хранение оружия

18 Февр. 14:02 2019-02-18T14:02:43+03:00

В домашних условиях с помощью пилки по металлу мужчина изготовил обрез одноствольного охотничьего ружья

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Локнянский оружейник получил три года лишения свободы условно за переделку одноствольного охотничьего ружья «ИЖ – К» шестнадцатого калибра в обрез. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Локнянского района, мужчине тридцать один год. Живет он в одном из населенных пунктов района. В один из мартовских дней прошлого года решил сделать в домашних условиях обрез. Для этого воспользовался самой обычной пилкой по металлу. Эксперимент оказался успешным. Хранил мужчина огнестрельное оружие у себя дома.

- Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ - незаконная переделка огнестрельного оружия и ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконное хранение огнестрельного оружия, - сообщили в ведомстве.

Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Приговор суда пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU