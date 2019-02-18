2019-02-18T14:02:43+03:00
Происшествия

Житель Локнянского района получил условный срок за переделку и хранение оружия

В домашних условиях с помощью пилки по металлу мужчина изготовил обрез одноствольного охотничьего ружья
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Житель Локнянского района получил условный срок за переделку огнестрельного оружия.Житель Локнянского района получил условный срок за переделку огнестрельного оружия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Локнянский оружейник получил три года лишения свободы условно за переделку одноствольного охотничьего ружья «ИЖ – К» шестнадцатого калибра в обрез. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Локнянского района, мужчине тридцать один год. Живет он в одном из населенных пунктов района. В один из мартовских дней прошлого года решил сделать в домашних условиях обрез. Для этого воспользовался самой обычной пилкой по металлу. Эксперимент оказался успешным. Хранил мужчина огнестрельное оружие у себя дома.

- Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 УК РФ - незаконная переделка огнестрельного оружия и ч. 1 ст. 222 УК РФ - незаконное хранение огнестрельного оружия, - сообщили в ведомстве.

Суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Приговор суда пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поздравление от незнакомки в соцсетях обошлось жительнице Великих Лук в 10 тысяч рублей
Женщина надышалась угарным газом во время пожара в жилом доме в Острове
В Плюсском районе директор муниципального предприятия присвоил себе 300 тысяч рублей
Два жителя Южной Азии пытались перейти границу с Латвией в Себежском районе
Труп гражданина Белоруссии обнаружили на льду Чудского озера
Псковская область получит 395 миллионов рублей на завершение работ в студенческом кампусе
Жительница Великих Лук доверилась мошенникам и лишилась денег
Более 3 тонн сыра задержали псковские пограничники из-за отсутствия документов
В Пскове лучшие мини-футбольные команды Северо-Запада разыграют путевки на всероссийские соревнования
В Пскове определили сильнейших на региональном этапе Дельфийских игр
В Псковской области закрыли доступ к торгующим медсправками сайтам
Один из семи скверов для благоустройства псковичи выберут в ходе интернет-голосования
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста