В Псковской области закрыли доступ к торгующим медсправками сайтам

18 Февр. 15:10 2019-02-18T15:10:37+03:00

В Псковской области заблокировали доступ к двум сайтам, на которых пользователям предлагалось купить медицинские справки без посещения врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом, поясняли авторы материалов, не обязательно проходить врачей или обращаться в поликлиники

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В Псковской области по требованию прокуратуры Гдовского района заблокировали доступ пользователей к двум сайтам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, поводом для внимания к интернет-порталам послужила размещаемая на них информация. Жителям региона предлагалось без посещения поликлиник и больниц, без визитов к врачам получить различные медицинские справки. Правда, за такого рода услугу авторы материалов просили денежное вознаграждение. Для чего могут потребоваться такие справки? Например, для получения разрешения на ношение оружия, для оформления водительских прав, для приема на работу в рестораны и кафе, в столовые школ.

- Это ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, - отметили в прокуратуре Гдовского района.

Управлением Роскомнадзора по Псковской области на основании судебного решения доступ к указанным интернет-ресурсам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU