2019-02-18T15:52:31+03:00
Звезды

В Пскове определили сильнейших на региональном этапе Дельфийских игр

Победители представят Псковскую область на всероссийском этапе
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Дельфийские игры в России проходят уже 18 раз.Дельфийские игры в России проходят уже 18 раз.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове подвели итоги отборочного регионального этапа молодежных Дельфийских игр России. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, конкурс проводился заочно – жюри выбирало лучших по результатам просмотра видеофайлов и прослушивания аудиозаписей конкурсантов в 7 различных номинациях.

Наибольшим успехом пользовалась номинация «Эстрадный вокал» - участников было так много, что пришлось даже делить их на возрастные категории. Кроме того участники поражали жюри в игре на фортепьяно, баяне и аккордеоне. Были такие номинации, как «Народный танец», «Театр» и «Художественное чтение».

КОНКРЕТНО

Победители номинаций будут представлять Псковскую область на всероссийском этапе, который пройдет с 19 по 24 апреля в Ростове-на-Дону.

КСТАТИ

Дельфийские игры России – ежегодные соревнования среди талантливой и творческой молодежи. Их идея – здоровье и единение тела человека и его души, которое должно находить отражение в творчестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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