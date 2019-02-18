2019-02-18T16:40:08+03:00
Спорт

В Пскове лучшие мини-футбольные команды Северо-Запада разыграют путевки на всероссийские соревнования

Выявлять лучших футболисты будут на протяжении девяти дней
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Соревнования по мини-футболу пройдут в закрытых помещениях.Соревнования по мини-футболу пройдут в закрытых помещениях.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В Пскове в рамках проекта «Мини-футбол – в школу» состоится федеральный этап всероссийских соревнований. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, за звание сильнейших поборются около трехсот мальчиков и девочек в составе 34 команд. Разделены они на четыре возрастные группы: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет.

Турнир стартует завтра, 19 февраля, и будет продолжаться по 28 февраля включительно. Местом для футбольных баталий был выбран спортивный комплекс «Олимп» и спортивно-оздоровительный комплекс в Писковичах. Победителей федерального этапа ждет всероссийский финал.

Псковские команды участвуют в каждой из возрастных групп, поэтому имеют все шансы побороться за путевку на соревнования всероссийского уровня.

КСТАТИ

В соревнованиях «Мини-футбол – в школу» примут участие больше миллиона школьников. Организаторы активно контролируют честность и прозрачность пров турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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