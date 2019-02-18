Жительница Великих Лук доверилась мошенникам и лишилась денег

18 Февр. 17:24 2019-02-18T17:24:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Великих Лук лишилась 20 тысяч рублей на одном телефонном звонке. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пожилая женщина получила смс-сообщение, в тесте ее информировали о блокировке банковской карты. Перепуганная великолучанка перезвонила по предлагаемому номеру телефона.

Ей ответил мужчина, который представился сотрудником банка и подтвердил, что с картой и соответственно банковским счетом действительно производятся некие манипуляции, а потому для того, чтобы обезопасить пользователя, карта балы заблокирована. Чтобы ее восстановить, достаточно только ответить на некоторые вопросы, касавшиеся реквизитов. Женщина сообщила всю требуемую информацию и вскоре с ее карты списали 20 тысяч рублей.

Пострадавшая написала заявление. Было возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU