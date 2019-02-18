2019-02-18T17:24:19+03:00
Происшествия

Жительница Великих Лук доверилась мошенникам и лишилась денег

Неизвестный представился сотрудником банка и попросил уточнить данные банковской карты
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
В Великих Луках полиция ищет мошенников, которые представились сотрудниками банка и списали с карты пожилой женщины деньги.В Великих Луках полиция ищет мошенников, которые представились сотрудниками банка и списали с карты пожилой женщины деньги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Жительница Великих Лук лишилась 20 тысяч рублей на одном телефонном звонке. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пожилая женщина получила смс-сообщение, в тесте ее информировали о блокировке банковской карты. Перепуганная великолучанка перезвонила по предлагаемому номеру телефона.

Ей ответил мужчина, который представился сотрудником банка и подтвердил, что с картой и соответственно банковским счетом действительно производятся некие манипуляции, а потому для того, чтобы обезопасить пользователя, карта балы заблокирована. Чтобы ее восстановить, достаточно только ответить на некоторые вопросы, касавшиеся реквизитов. Женщина сообщила всю требуемую информацию и вскоре с ее карты списали 20 тысяч рублей.

Пострадавшая написала заявление. Было возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поздравление от незнакомки в соцсетях обошлось жительнице Великих Лук в 10 тысяч рублей
Женщина надышалась угарным газом во время пожара в жилом доме в Острове
В Плюсском районе директор муниципального предприятия присвоил себе 300 тысяч рублей
Два жителя Южной Азии пытались перейти границу с Латвией в Себежском районе
Труп гражданина Белоруссии обнаружили на льду Чудского озера
Псковская область получит 395 миллионов рублей на завершение работ в студенческом кампусе
Более 3 тонн сыра задержали псковские пограничники из-за отсутствия документов
В Пскове лучшие мини-футбольные команды Северо-Запада разыграют путевки на всероссийские соревнования
В Пскове определили сильнейших на региональном этапе Дельфийских игр
В Псковской области закрыли доступ к торгующим медсправками сайтам
Житель Локнянского района получил условный срок за переделку и хранение оружия
Один из семи скверов для благоустройства псковичи выберут в ходе интернет-голосования
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста