Псковская область получит 395 миллионов рублей на завершение работ в студенческом кампусе
Псковская область получит средства на завершение строительства студенческого кампуса. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», об этом с своем инстаграм-аккаунте рассказал глава региона Михаил Ведерников.
Обсуждение этого вопроса прошло во время встречи с министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым. Финансирование поступит из федерального бюджета. Также стороны договорились, что это произойдет в ближайшее время.
Кампус Псковского государственного университета станет одной из площадок проведения Ганзейских дней в Пскове. Кроме этого, в это же время опорный университет региона примет у себя международную научно-практическую конференцию. С финансами поможет министерство науки и высшего образования. Его руководителя Михаил Ведерников пригласил открыть научное мероприятие.
КСТАТИ
Кампус ПсковГУ, расположенный на левом берегу реки Великой, должны были завершить в конце 2018 года, но подрядчик сорвал сроки (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU