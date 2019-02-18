Псковская область получит 395 миллионов рублей на завершение работ в студенческом кампусе

18 Февр. 21:00 2019-02-18T21:00:19+03:00

Финансирование позволит увеличить шансы успеть со строительством кампуса к Ганзейским дням. Фото: группа "Новый студенческий городок ПсковГУ" в социальной сети "Вконтакте".

Об этом на встрече с министром науки и высшего образования договорился глава региона Михаил Ведерников

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Псковская область получит средства на завершение строительства студенческого кампуса. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», об этом с своем инстаграм-аккаунте рассказал глава региона Михаил Ведерников.

Обсуждение этого вопроса прошло во время встречи с министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым. Финансирование поступит из федерального бюджета. Также стороны договорились, что это произойдет в ближайшее время.

Кампус Псковского государственного университета станет одной из площадок проведения Ганзейских дней в Пскове. Кроме этого, в это же время опорный университет региона примет у себя международную научно-практическую конференцию. С финансами поможет министерство науки и высшего образования. Его руководителя Михаил Ведерников пригласил открыть научное мероприятие.

КСТАТИ

Кампус ПсковГУ, расположенный на левом берегу реки Великой, должны были завершить в конце 2018 года, но подрядчик сорвал сроки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU