Труп гражданина Белоруссии обнаружили на льду Чудского озера

18 Февр. 21:06 2019-02-18T21:06:51+03:00

В Псковской области на льду Чудского озера найдено тело иностранца. Фото: СУ СК России по региону.

К месту происшествия из Пскова выехали следователи и криминалисты

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В понедельник, 18 февраля, на льду Чудского озера был обнаружен труп мужчины. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Тело нашли рыбаки, они и обратились в полицию.

На вид мужчине около 50 лет. При нем были личные вещи, теплая одежда. Видимых повреждений или кровоподтеков оказавшиеся на месте ЧП люди не увидели.

Из Пскова сразу же выехали следователь и эксперты.

- При мужчине был найден паспорт. Это гражданин Белоруссии. Судя по всему, он вышел порыбачить, - прокомментировали в ведомстве.

Пока эксперты не называют причину смерти, но в Следственном комитете уточнили, что она не носит криминальный характер.

- Скорее всего, рыбак скончался при обострении имевшихся у него хронических заболеваний, - сообщил источник в СУ СК России по Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU