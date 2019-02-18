Труп гражданина Белоруссии обнаружили на льду Чудского озера
В понедельник, 18 февраля, на льду Чудского озера был обнаружен труп мужчины. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.
Тело нашли рыбаки, они и обратились в полицию.
На вид мужчине около 50 лет. При нем были личные вещи, теплая одежда. Видимых повреждений или кровоподтеков оказавшиеся на месте ЧП люди не увидели.
Из Пскова сразу же выехали следователь и эксперты.
- При мужчине был найден паспорт. Это гражданин Белоруссии. Судя по всему, он вышел порыбачить, - прокомментировали в ведомстве.
Пока эксперты не называют причину смерти, но в Следственном комитете уточнили, что она не носит криминальный характер.
- Скорее всего, рыбак скончался при обострении имевшихся у него хронических заболеваний, - сообщил источник в СУ СК России по Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU