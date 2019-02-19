СЕГОДНЯ 09:38 2019-02-19T09:38:12+03:00

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Два жителя Южной Азии пытались перейти границу с Латвией в Себежском районе Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России, нарушителей поймали рядом с международным пунктом пропуска «Бурачки».

Пограничникам удалось узнать, что иностранцы прибыли в Россию законно. Они получили у себя на родине туристическую визу и отправились в путь. Вот только на родину они возвращаться не собирались. во время путешествия они уже обдумывали план, как лучше перебраться в страны Евросоюза. Решили пересечь границу в Себежском районе. Но совсем недалеко от государственной границы их поймали.

Поскольку преступления совершить иностранцам не удалось, то суд их наказал штрафами. Если бы нарушители пересекли бы незаконно границу, то их могло ждать наказание в виде шести лет за решеткой или депортация на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU