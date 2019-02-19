2019-02-19T09:57:07+03:00
Происшествия

В Плюсском районе директор муниципального предприятия присвоил себе 300 тысяч рублей

Деньги злоумышленнику сдавали кассиры, а он их не возвращал
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Директор в обход общей кассы присвоил себе 300 тысяч рублей.Директор в обход общей кассы присвоил себе 300 тысяч рублей.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Плюсском районе директор одного из муниципальных предприятий присвоил себе деньги организации. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, ущерб составил 300 тысяч рублей.

Теперь уже бывший директор предприятия «Сервис» издал приказ, по которому все кассиры предприятия должны были сдавать ему денежные средства, якобы для лучшей отчетности. Вот только никаких документов руководитель не вел, да и возвращать деньги в кассу не спешил. Пропажа выяснилась во время прокурорской проверки.

Прокуратурой Плюсского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть присвоение денежных средств с использованием служебного положения. За данное преступление бывший директор рискует получить до шести лет лишения свободы. Районная прокуратура проследит за расследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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