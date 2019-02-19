Женщина надышалась угарным газом во время пожара в жилом доме в Острове

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-19T10:26:54+03:00

Жилой дом сгорел почти полностью, но пожарные спасли от огня соседние постройки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Острове женщина пострадала во время пожара в жилом доме. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, женщина отравилась угарным газом, с места происшествия ее забрали медики.

- Вызов на пульт диспетчера поступил 18 февраля в пять минут девятого вечера, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали пять пожарных машин и шестнадцать спасателей.

Жилой дом был рассчитан на две квартиры. Кровля сгорела полностью, внутри здание закоптилось от едкого дыма. В одной из половин дома крыша полностью обрушилась. Специалисты назвали предварительной причиной возгорания короткое замыкание электропроводки. Спасателям во время тушения пожара удалось уберечь от огня соседний жилой дом, два автомобиля, и хозяйственную постройку.

КСТАТИ

В этот же день произошли еще два серьезных пожара. В деревне Павлово Струго-Красненского района сгорела баня, а в Великих Луках - строительный вагончик. Пострадавших и погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU