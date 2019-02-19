2019-02-19T12:21:36+03:00
Происшествия

Поздравление от незнакомки в соцсетях обошлось жительнице Великих Лук в 10 тысяч рублей

Женщина ответила на сообщение с обещанием перевести к празднику деньги
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Жительница Великих Лук стала жертвой мошенников в социальных сетях - они поздравили с днем рождения и пообещали перевести деньги к празднику, но вместо перевода списали имевшиеся на счету деньги.Жительница Великих Лук стала жертвой мошенников в социальных сетях - они поздравили с днем рождения и пообещали перевести деньги к празднику, но вместо перевода списали имевшиеся на счету деньги.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жительница Великих Лук лишилась 10 тысяч рублей на приятном, как ей казалось, сообщении в социальных сетях. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков», барышня на днях праздновала день рождения. А накануне торжественного события великолучанка получила личное сообщение. Автор послания был ей неизвестен, получатель даже перешла по ссылке на страничку отправительницы. Внимательно изучила аватарку, полистала посты, посмотрела фотографии в альбомах. Странно, жительница Великих Лук не знала эту женщину. Но радовало то, что незнакомка поздравляла с днем рождения и обещала перевести 3 тысячи рублей к празднику.

Виновница торжества с предлагаемыми условиями согласилась. Но вместо обещанного перевода получила уведомление о списании со счета 10 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию, теперь стражи правопорядка изучают страничку автора приятного послания и устанавливают личность создателя данного аккаунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина надышалась угарным газом во время пожара в жилом доме в Острове
В Плюсском районе директор муниципального предприятия присвоил себе 300 тысяч рублей
Два жителя Южной Азии пытались перейти границу с Латвией в Себежском районе
Труп гражданина Белоруссии обнаружили на льду Чудского озера
Псковская область получит 395 миллионов рублей на завершение работ в студенческом кампусе
Жительница Великих Лук доверилась мошенникам и лишилась денег
Более 3 тонн сыра задержали псковские пограничники из-за отсутствия документов
В Пскове лучшие мини-футбольные команды Северо-Запада разыграют путевки на всероссийские соревнования
В Пскове определили сильнейших на региональном этапе Дельфийских игр
В Псковской области закрыли доступ к торгующим медсправками сайтам
Житель Локнянского района получил условный срок за переделку и хранение оружия
Один из семи скверов для благоустройства псковичи выберут в ходе интернет-голосования
За жестокое убийство возлюбленного жительница Псковского района отправится в колонию
Неоднократно нарушавший госграницу житель Литвы выдворен из Псковской области
Нетрезвый житель Вологодской области убил пассажира автобуса «Псков - Санкт-Петербург»
В Печорском районе неизвестные подожгли сарай
В Пушкинских Горах пожарные эвакуировали из горящего дома трехлетнего ребенка
Находящееся на особом контроле областных властей предприятие «Псковпассажиравтотранс» выплатило сотрудникам деньги
Полиция Пскова просит жителей города помочь установить личность мужчины
В Великих Луках посетитель бара лишился сумки, двух телефонов и денег
В Пскове завершает работу выставка «Россия начинается здесь»
Псковичи получили путевку на Чемпионат Мира и Европы по гонкам с препятствиями
На улице Коммунальной в Пскове в результате ДТП автомобиль лег на крышу
В Пскове с новенькой многоэтажки осыпается фасадный кирпич
Полиция просит опознать найденного в Псковской области мужчину
В Великих Луках мужчину судят за кражу золотой цепочки и нательного креста