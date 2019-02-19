Поздравление от незнакомки в соцсетях обошлось жительнице Великих Лук в 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-19T12:21:36+03:00

Жительница Великих Лук стала жертвой мошенников в социальных сетях - они поздравили с днем рождения и пообещали перевести деньги к празднику, но вместо перевода списали имевшиеся на счету деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Жительница Великих Лук лишилась 10 тысяч рублей на приятном, как ей казалось, сообщении в социальных сетях. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков», барышня на днях праздновала день рождения. А накануне торжественного события великолучанка получила личное сообщение. Автор послания был ей неизвестен, получатель даже перешла по ссылке на страничку отправительницы. Внимательно изучила аватарку, полистала посты, посмотрела фотографии в альбомах. Странно, жительница Великих Лук не знала эту женщину. Но радовало то, что незнакомка поздравляла с днем рождения и обещала перевести 3 тысячи рублей к празднику.

Виновница торжества с предлагаемыми условиями согласилась. Но вместо обещанного перевода получила уведомление о списании со счета 10 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию, теперь стражи правопорядка изучают страничку автора приятного послания и устанавливают личность создателя данного аккаунта.

ИСТОЧНИК KP.RU