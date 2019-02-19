За год в Псковской области рассмотрено почти 85 тысяч гражданских и административных дел

19 Февр. 12:38 2019-02-19T12:38:46+03:00

Большое количество дел гражданского и административного характера в областном суде связывают с большим количеством разных событий в 2018 году. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Это самое большое количество за последние шесть лет

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За 2018 год в Псковской области рассмотрели 84 797 гражданских и административных дел. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал председатель областного суда Валерий Кондратьев.

- Существенно возросла нагрузка на мировых судей. На 19% увеличилось количество дел, - заметил Валерий Николаевич. - Чаще всего в суды обращались по взысканиям кредитов и займов.

Около 26 тысяч подобных дел рассмотрели в судах, что составляет чуть больше 30% от общего количества гражданских и административных исков. За последние годы количество дел по взысканию долгов по кредитам увеличилось в 9 раз. Из всех этих дел в 68% сумма займа составляет меньше 50 тысяч рублей.

Возникают и жилищные споры, в основе которых - взыскание платы жилое помещение. Из больше чем 20 тысяч подобных дел, неудовлетворенны только 15.

Также большую часть административных дел составляют дела о взыскании платежей и разных санкций - 18,5 тысяч исков.

ИСТОЧНИК KP.RU