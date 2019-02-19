Больше трех тысяч жителей Псковской области лишились прав за вождение в нетрезвом виде

19 Февр. 12:42 2019-02-19T12:42:34+03:00

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В Псковской области 3204 человека подверглись наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде. Как передает корреспондент «Комсомольской правде - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал председатель областного суда Валерий Кондратьев.

- Нарушение правил дорожного движения составляет большую часть административных правонарушений, - отметил Валерий Николаевич. - Общее количество - 4714 дел. Из них большая част за вождение в нетрезвом виде.

В большей части дел, если быть точнее в 85%, нарушивших водителей привлекали к штрафам и лишению прав. Остальные 15% попались за рулем в нетрезвом виде повторно. То есть против 489 водителей завели уголовное дело. Большая часть, 70% от осужденных, отделалась обязательными работами.

- Есть дискуссии о том, чтобы лишать водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде, автомобиля, - заметил Валерий Кондратьев. - Ведь профилактическая работа ведется, но водителя снова тянет сесть за руль, потому что автомобиль находится у него в собственности. Но пока что в этом вопросе конкретики нет.

ИСТОЧНИК KP.RU