2019-02-19T15:23:16+03:00
Общество

Участникам Тура по новостройкам покажут четыре жилых комплекса в Пскове

В списке предлагаемых для будущих новоселов многоэтажные дома на Запсковье и Завеличье
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Псковичей приглашают в Тур по новостройкам 2 марта.Псковичей приглашают в Тур по новостройкам 2 марта.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тур по новостройкам приглашает «Комсомольская правда – Псков» своих читателей. 2 марта будущие новоселы смогут посетить четыре современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Европа» (Пражская 8/12); ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7); ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 2 марта. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU

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