В Псковской области Tele2 настроила родительский контроль
Tele2 запустила сервис «Родительский контроль». Он позволяет проверять список используемых ребенком приложений и с его помощью взрослые смогут блокировать доступ к нежелательному контенту, ограничивать время работы определенных приложений и сайтов, получать статистику по сервисам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в компании, сервис позволяет родителям получать актуальную информацию о состоянии мобильного счета детей и следить за зарядом батареи. При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS, после чего на родительских смартфонах немедленно появится сообщение с указанием местоположения ребенка.
- В рамках одного приложения мы предлагаем весь функционал услуги «Геопоиск+». Мы можем проверить по радиосети местоположение ребенка, даже если приложение выключено. Кроме того, наш сервис работает на основе системы искусственного интеллекта. Это позволяет отследить нестандартное перемещение ребенка и вовремя уведомить родителей о том, что он покинул границы города, - сообщил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.
Кстати, можно подключить второго родителя к совместному управлению сервисом. А в рамках одной подписки родители могут добавлять до 10 детей. Сервис доступен для ОС Android и iOS.
ИСТОЧНИК KP.RU