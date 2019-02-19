2019-02-19T15:38:20+03:00
Наука

В Псковской области Tele2 настроила родительский контроль

Услуга помогает защищать детей от нежелательного контента, отслеживать местонахождение ребенка и проверять работу его гаджета
Варвара Каткова
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Сервис "Родительский контроль" позволяет родителям не только контролировать, что читают дети в интернете, но и принимать сигналы от ребенка, например, если он потерялся, отстал от автобуса.Сервис "Родительский контроль" позволяет родителям не только контролировать, что читают дети в интернете, но и принимать сигналы от ребенка, например, если он потерялся, отстал от автобуса.
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Tele2 запустила сервис «Родительский контроль». Он позволяет проверять список используемых ребенком приложений и с его помощью взрослые смогут блокировать доступ к нежелательному контенту, ограничивать время работы определенных приложений и сайтов, получать статистику по сервисам. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в компании, сервис позволяет родителям получать актуальную информацию о состоянии мобильного счета детей и следить за зарядом батареи. При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS, после чего на родительских смартфонах немедленно появится сообщение с указанием местоположения ребенка.

- В рамках одного приложения мы предлагаем весь функционал услуги «Геопоиск+». Мы можем проверить по радиосети местоположение ребенка, даже если приложение выключено. Кроме того, наш сервис работает на основе системы искусственного интеллекта. Это позволяет отследить нестандартное перемещение ребенка и вовремя уведомить родителей о том, что он покинул границы города, - сообщил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

Кстати, можно подключить второго родителя к совместному управлению сервисом. А в рамках одной подписки родители могут добавлять до 10 детей. Сервис доступен для ОС Android и iOS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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