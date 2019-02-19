Псковские метеорологи: 23 февраля потепления не ожидается

19 Февр. 17:00 2019-02-19T17:04:38+03:00

Перед 23 февраля в Псковскую область на несколько дней придут десятиградусные морозы. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Праздничному дню будут предшествовать морозные дни, а потом снова температура начнет подниматься

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На 23 февраля псковские метеорологи не ожидают потепления. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской Правды – Псков» начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в этот день стоит ожидать и разного вида осадки.

- Весьма низкой будет ночная температура - от - 8 до -13 градусов. Из-за этого не стоит ожидать высокой температуры днем – она не будет превышать -5 – 0 градусов, с незначительными порывами ветра, - рассказала Тала Геннадьевна. - Кроме того, 23 февраля после полудня высока вероятность, что выпадет мокрый снег.

Таким образом, погода останется изменчивой, а это значит, что на праздничных выходных нужно быть аккуратнее – одеваться теплее во избежание простуды, а также быть внимательнее на дорогах из-за возможных осадков и гололедицы.

КСТАТИ

Днем 24 февраля температура будет выше нуля. Ожидаются кратковременные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU