2019-02-19T17:07:26+03:00
Общество

В Псковской области за взятничество осудили 11 государственных служащих

В основном на этом попадаются сотрудники таможни
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За 2018 год областной суд рассмотрел 11 коррупционных дел.За 2018 год областной суд рассмотрел 11 коррупционных дел.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области за взятничество в 2018 году осудили 11 государственных служащих. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал председатель областного суда Валерий Кондратьев.

- Эти случаи не получили широкой общественной огласки, - заметил Валерий Николаевич. - Большая часть случаев взятничества была зафиксирована в таможне.

Из одиннадцати человек семерых осудили по статье 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за мелкое взятничество в размере не больше десяти тысяч рублей. А вот четырех госслужащих ждало более суровое наказание по статье 290 «Получение взятки».

КСТАТИ

Псковский областной суд подвел итоги по административным делам за 2018 год. Среди них большую часть занимают административные нарушения, связанные с вождением в нетрезвом виде (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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