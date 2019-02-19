2019-02-19T17:35:00+03:00
Звезды

Александр Голышев станет советником губернатора Псковской области по процедуре реорганизации местных музеев

Объединенную структуру создают для последующей передачи музеев на федеральный уровень
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
Поделиться:
Общественный палата Псковской области обсудила объединение двух музеев-заповедников в регионе.Общественный палата Псковской области обсудила объединение двух музеев-заповедников в регионе.Фото: Катя ЛАДНАЯ
Изменить размер текста:

В Псковской области два крупных музея объединят в единую структуру для их последующей передачи в подчинение министерству культуры РФ. Договоренность о таком переходе музеев была достигнута в августе 2018 года по итогам визита в Псков министра культуры Владимира Мединского. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», некоторые детали проводимой работы обсудили 19 февраля члены Совета Общественной палаты.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева сообщила, что объединенный музей создается по инициативе минкульта, настаивающего на передаче всех объектов единым юридическим лицом.

Она же рассказала, что советником губернатора по процедуре реорганизации музеев станет Александр Голышев.

СПРАВКА «КП»

Александр Иванович Голышев сейчас возглавляет региональное отделение Военно-исторического общества, прежде возглавлял комитет по культуре Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хор Сретенского монастыря в начале марта четыре раза выступит в Псковской области
В 2019 году в Пскове начнут строительство нового здания Центра управления в кризисных ситуациях
Мужчина из ревности убил свою сожительницу в Великолукском районе
Больше 16 тысяч жителей Псковской области лишены права на выезд из страны из-за долгов
В Псковской области за взятничество осудили 11 государственных служащих
Псковские метеорологи: 23 февраля потепления не ожидается
В Псковской области Tele2 настроила родительский контроль
Участникам Тура по новостройкам покажут четыре жилых комплекса в Пскове
Больше трех тысяч жителей Псковской области лишились прав за вождение в нетрезвом виде
За год в Псковской области рассмотрено почти 85 тысяч гражданских и административных дел
Поздравление от незнакомки в соцсетях обошлось жительнице Великих Лук в 10 тысяч рублей
Женщина надышалась угарным газом во время пожара в жилом доме в Острове
В Плюсском районе директор муниципального предприятия присвоил себе 300 тысяч рублей
Два жителя Южной Азии пытались перейти границу с Латвией в Себежском районе
Труп гражданина Белоруссии обнаружили на льду Чудского озера
Псковская область получит 395 миллионов рублей на завершение работ в студенческом кампусе
Жительница Великих Лук доверилась мошенникам и лишилась денег