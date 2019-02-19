Александр Голышев станет советником губернатора Псковской области по процедуре реорганизации местных музеев

19 Февр. 17:35 2019-02-19T17:35:00+03:00

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В Псковской области два крупных музея объединят в единую структуру для их последующей передачи в подчинение министерству культуры РФ. Договоренность о таком переходе музеев была достигнута в августе 2018 года по итогам визита в Псков министра культуры Владимира Мединского. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», некоторые детали проводимой работы обсудили 19 февраля члены Совета Общественной палаты.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева сообщила, что объединенный музей создается по инициативе минкульта, настаивающего на передаче всех объектов единым юридическим лицом.

Она же рассказала, что советником губернатора по процедуре реорганизации музеев станет Александр Голышев.

СПРАВКА «КП»

Александр Иванович Голышев сейчас возглавляет региональное отделение Военно-исторического общества, прежде возглавлял комитет по культуре Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU