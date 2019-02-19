Больше 16 тысяч жителей Псковской области лишены права на выезд из страны из-за долгов

19 Февр. 17:42 2019-02-19T17:42:16+03:00

Судебные приставы взыскали с должников за 2018 год около 2,5 млрд рублей

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В Псковской области на сегодняшний день общая сумма долгов, взыскиваемых судебными приставами, превышает 17 млрд рублей. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такие данные озвучил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Сергей Колесников на заседании коллегии 19 февраля.

Более 11 млрд – это долги физических лиц. За 2018 год удалось взыскать порядка 2,5 млрд рублей.

Этому способствовали различные меры, предпринимаемые судебными приставами: выросло количество выходов по адресам должников, проведения акций в торговых комплексах, совместных с ГИБДД и налоговыми органами мероприятий, расширена информационная работа с населением через СМИ. Еще один из действенных шагов – ограничение выезда из страны. Более 16 тысяч человек сейчас являются невыездными из-за накопленных долгов.

КСТАТИ

На данный момент средняя сумма задолженности в регионе составляет более 150 тысяч рублей. 56% должников не имеют доходов или имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU