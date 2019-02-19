2019-02-19T18:08:05+03:00
Происшествия

Мужчина из ревности убил свою сожительницу в Великолукском районе

Злоумышленнику не понравилось, что возлюбленная пришла домой без нижнего белья
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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На время расследования злоумышленник будет находиться под стражей.На время расследования злоумышленник будет находиться под стражей.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Великолукском районе мужчина избил свою подругу на почве ревности, после чего она скончалась. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, на время проведения расследования злоумышленника заключили под стражу.

Как стало известно правоохранительным органам, все произошло вечером 15 февраля. В этот злополучный вечер 36-летняя женщина вернулась домой к своему сожителю, 44-летнему мужчине.

- По словам злоумышленника, он давно ее подозревал в измене, с лета 2018 года, - рассказал начальник пресс-службы ведомства Антон Доброхотов. - В этот вечер, как заметил подозреваемый, возлюбленная пришла без нижнего белья.

Это стало последней каплей терпения. Мужчина сбил потерпевшую с ног и принялся ее избивать. Травмы, полученные женщиной оказались смертельными. На месте происшествия она и скончалась.

Если вину злоумышленника докажут, то мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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