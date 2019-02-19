В 2019 году в Пскове начнут строительство нового здания Центра управления в кризисных ситуациях

19 Февр. 19:57 2019-02-19T19:57:26+03:00

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В Пскове в 2020 году планируют начать строительство нового здания Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такие договоренности достигнуты по итогам встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

Глава региона отметил – сейчас подразделения размещены в разных зданиях, да еще и в разных уголках города. Строительство нового здания решит проблему. Администрация области уже выделила земельный участок. Решено в этом году подготовить проектно-сметную документацию, и в 2020 году начать стройку.

КСТАТИ

Псковская область к Ганзейским дням Нового времени получит новую технику и оборудование. В ближайшее время уже поступят мобильный узел связи, автоцистерна с лестницей и автобус для личного состава МЧС.

Пожарная машина будет выделена для Талабских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU