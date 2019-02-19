Хор Сретенского монастыря в начале марта четыре раза выступит в Псковской области

19 Февр. 20:54 2019-02-19T20:54:37+03:00

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Хор Сретенского монастыря проведет четыре выступления в Пскове и Печорах. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе псковской епархии, услышать пение коллектива можно с 7 по 10 марта.

- После выступлений хора многие люди – и русские, и иностранцы – подходят совершенно пораженные, - заметил митрополит Псковский и Порховский Тихон, руководивший раньше коллективом. – Они спрашивают: а где православный храм, как узнать что-то об этой культуре и той духовности, что несут эти молодые люди со сцены.

Хор, насчитывающий больше 600 лет истории, первый раз выступит 7 марта на благотворительном концерте «Несвятые святые». Дважды коллектив будет петь 9 марта в Печорах: одно пройдет в два часа дня в паломническом центре Псково-Печерского монастыря, а второе – в шесть вечера в Михайловском соборе на Всенощном бдении. Еще одно богослужение с участием хора Сретенского монастыря состоится 10 марта в главном соборе Пскова – Троицком. Божественная литургия начнется в 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU