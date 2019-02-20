В Невеле во время пожара в квартире сгорела кровать
В Невеле во время пожара в квартире сгорела кровать. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, никто во время инцидента не пострадал.
- Сообщение о пожаре поступило 19 февраля в 23.41, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть спасателей.
С огнем удалось справиться быстро. Из четырехквартирного дома, где произошел пожар, даже не пришлось никого эвакуировать. По предварительным сведениям, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем собственника помещений.
КСТАТИ
За 19 февраля пожарным Псковской области дважды приходилось выезжать на тушение мусора. Инциденты зафиксированы в Невеле и Великих Луках. Никаких материальных ценностей огонь в этих случаях не уничтожил.
ИСТОЧНИК KP.RU