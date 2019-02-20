20 Февр. 09:38 2019-02-20T09:38:10+03:00

Пожарные быстро справились с огнем и не дали ему распространиться по всей квартире. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Никто во время инцидента не пострадал

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В Невеле во время пожара в квартире сгорела кровать. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, никто во время инцидента не пострадал.

- Сообщение о пожаре поступило 19 февраля в 23.41, - рассказал сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть спасателей.

С огнем удалось справиться быстро. Из четырехквартирного дома, где произошел пожар, даже не пришлось никого эвакуировать. По предварительным сведениям, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем собственника помещений.

КСТАТИ

За 19 февраля пожарным Псковской области дважды приходилось выезжать на тушение мусора. Инциденты зафиксированы в Невеле и Великих Луках. Никаких материальных ценностей огонь в этих случаях не уничтожил.

ИСТОЧНИК KP.RU