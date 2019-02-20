Пенсионер из Пскова отправится в колонию строгого режима за убийство брата
Житель Пскова проведет ближайшие годы своей жизни в колонии строгого режима. Но важно учесть, что мужчине уже 72 года. А в места лишения свободы он отправится за убийство брата. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Пскова, трагедия произошла в квартире обвиняемого весной 2017 года. Братья сидели за столом, не обошлась встреча без спиртного. Но в какой-то момент что-то пошло не так и мирная беседа переросла в конфликт. Один из братьев схватился за нож и в пылу гнева стал наносить удары.
Позднее эксперты насчитают несколько ранений в области головы, спины и груди.
От полученных ран брат скончался еще до прибытия скорой помощи.
Нападавшему мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Суд вынес решение – отправить подсудимого на шесть лет в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU