2019-02-20T10:02:09+03:00
Происшествия

Пенсионер из Пскова отправится в колонию строгого режима за убийство брата

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове 72-летний мужчина отправится в колонию за убийство брата.В Пскове 72-летний мужчина отправится в колонию за убийство брата.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Житель Пскова проведет ближайшие годы своей жизни в колонии строгого режима. Но важно учесть, что мужчине уже 72 года. А в места лишения свободы он отправится за убийство брата. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Пскова, трагедия произошла в квартире обвиняемого весной 2017 года. Братья сидели за столом, не обошлась встреча без спиртного. Но в какой-то момент что-то пошло не так и мирная беседа переросла в конфликт. Один из братьев схватился за нож и в пылу гнева стал наносить удары.

Позднее эксперты насчитают несколько ранений в области головы, спины и груди.

От полученных ран брат скончался еще до прибытия скорой помощи.

Нападавшему мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд вынес решение – отправить подсудимого на шесть лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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