Пенсионер из Пскова отправится в колонию строгого режима за убийство брата

20 Февр. 10:02 2019-02-20T10:02:09+03:00

В Пскове 72-летний мужчина отправится в колонию за убийство брата. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

Житель Пскова проведет ближайшие годы своей жизни в колонии строгого режима. Но важно учесть, что мужчине уже 72 года. А в места лишения свободы он отправится за убийство брата. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Пскова, трагедия произошла в квартире обвиняемого весной 2017 года. Братья сидели за столом, не обошлась встреча без спиртного. Но в какой-то момент что-то пошло не так и мирная беседа переросла в конфликт. Один из братьев схватился за нож и в пылу гнева стал наносить удары.

Позднее эксперты насчитают несколько ранений в области головы, спины и груди.

От полученных ран брат скончался еще до прибытия скорой помощи.

Нападавшему мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд вынес решение – отправить подсудимого на шесть лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU