2019-02-20T10:07:08+03:00
Общество

В Псковской области 464 алиментщика привлекли к ответственности за нежелание помогать своим детям

За 2018 год в регионе взыскано 54 млн рублей по такого вида долгам
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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За неуплату алиментов можно угодить за решетку.За неуплату алиментов можно угодить за решетку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Псковской области 464 гражданина привлечены к ответственности за нежелание выплачивать алименты своим детям. Такие данные прозвучали на коллегии судебных приставов 19 февраля, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». Средняя сумма задолженности по региону составила 182 тысячи рублей. При этом в числе должников не только отцы, но и матери, дети которых остались после развода с папами.

Из-за неуплаты долгов по алиментам в 2018 году было возбуждено 214 уголовных дел, один из должников даже был лишен свободы.

За минувший год судебным приставам удалось добиться уплаты родителями порядка 54 млн рублей.

Как отметили сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, одной из причин неуплаты денег являлось отсутствие дохода. В результате предпринятых мер 47 процентов алиментщиков трудоустроились. Самым эффективным наказанием для безответственных родителей стали принудительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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