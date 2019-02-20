Судебные приставы составили портрет псковского должника

20 Февр. 10:10 2019-02-20T10:10:18+03:00

И рассказали, на что чаще всего берут деньги жители региона

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Портрет среднестатистического должника Псковской области составили в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по региону. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», детали были озвучены на ведомственной коллегии в Пскове.

Чаще всего должниками являются мужчины в возрасте около 40 лет. При этом у них есть недвижимость, нередко и автомобиль, загранпаспорт. Но официально большинство из псковских должников нигде не работает.

В среднем на одного должника в регионе сегодня приходится два исполнительных производства.

В 2018 году на первую строчку среди долгов вышли кредиты. Рост составил более 80 процентов к предшествующему периоду. На второй строке – коммунальные платежи.

КСТАТИ

Нагрузка на одного судебного пристава в Псковской области в 2018 году составила порядка 3,3 тысячи исполнительных производств.

ИСТОЧНИК KP.RU