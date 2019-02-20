В Пыталовском районе пограничники задержали спрятанную в машине партию контрабандных сигарет

20 Февр. 10:30 2019-02-20T10:30:02+03:00

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В Пыталовском районе пограничники задержали контрабандную партию сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушитель пытался проехать через международный пункт пропуска «Лудонка» в Латвию.

На досмотр подъехала легковушка. За рулем находился 59-летний иностранец. Сотрудники погранслужбы через некоторое время заметили, что мужчина явно пытался что-то скрыть внутри машины. Следы заметили в области бензобака и выхлопной трубы. Там были нарушена технологическая защита, установленная производителем. Через некоторое время пограничники достали из технических полостей машины несколько десятков пачек табачных изделий. Произведены они были в Белоруссии. Весь товар сотрудники надзорного ведомства изъяли.

Нарушителю за попытку скрытно провезти через границу грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU