2019-02-20T10:30:02+03:00
Общество

В Пыталовском районе пограничники задержали спрятанную в машине партию контрабандных сигарет

Нарушитель хотел незаметно перевезти товар в Латвию
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
Зоркие глаза пограничников заметили спрятанные в машине контрабандные сигареты.Зоркие глаза пограничников заметили спрятанные в машине контрабандные сигареты.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
Изменить размер текста:

В Пыталовском районе пограничники задержали контрабандную партию сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нарушитель пытался проехать через международный пункт пропуска «Лудонка» в Латвию.

На досмотр подъехала легковушка. За рулем находился 59-летний иностранец. Сотрудники погранслужбы через некоторое время заметили, что мужчина явно пытался что-то скрыть внутри машины. Следы заметили в области бензобака и выхлопной трубы. Там были нарушена технологическая защита, установленная производителем. Через некоторое время пограничники достали из технических полостей машины несколько десятков пачек табачных изделий. Произведены они были в Белоруссии. Весь товар сотрудники надзорного ведомства изъяли.

Нарушителю за попытку скрытно провезти через границу грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове за кражу спиртного задержан молодой мужчина
Работа светофора на Рижском проспекте в Пскове восстановлена
В Псковской области в ближайшие часы усилится ветер
В псковских магазинах подешевела свинина и вареная колбаса
Компенсацию за оплату вывоза мусора в Псковской области получат ветераны войны, инвалиды и многодетные семьи
В Пскове по техническим причинам отменен фестиваль пельменей
Жителя Пскова задержали за кражу комплекта строительных инструментов из чужой машины
Псковская дивизия ВДВ 22 февраля проведет день открытых дверей
Псковские ветеринары не пропустили транзитную партию куриной шкурки из Латвии в Казахстан
Два «Ночных охотника» поступили на вооружение армейской авиации в Псковской области
Трехлетний мальчик пострадал при опрокидывании машины в Псковском районе
Светофор на Рижском проспекте в Пскове обещают отремонтировать до конца дня
Судебные приставы составили портрет псковского должника
В Псковской области 464 алиментщика привлекли к ответственности за нежелание помогать своим детям