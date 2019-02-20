Светофор на Рижском проспекте в Пскове обещают отремонтировать до конца дня
Светофор на Рижском проспекте в Пскове отремонтируют 20 февраля. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Находится данный объект у дома 49Б, больше известном как рынок «Магеллан». Около недели светофор не работает. Проблемой даже заинтересовался псковский депутат Госдумы Александр Васильев и представители общественной организации «Убитые дороги. Псков».
- Пешеходы подвергаются опасности, переходя шестиполосный оживленный проспект, но кажется, что светофор не спешат ремонтировать, - отметили общественники.
15 февраля, как раз в период поломки, на пешеходном переходе была сбита девушка, которой потребовалась помощь медиков. Александр Васильев направил обращение прокурору Псковской области с просьбой привлечь виновных к ответственности.
В администрации города сообщили, что светофор не работал из-за серьезной поломки – на большом участке поврежден оптоволоконный кабель. Восстановить его планируют 20 февраля до конца рабочего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU