Светофор на Рижском проспекте в Пскове обещают отремонтировать до конца дня

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-20T10:55:30+03:00

В Пскове уже неделю не работает светофор на Рижском проспекте, 20 февраля его обещают включить. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Водители около недели жаловались на его поломку, а на днях там сбили пешехода

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Светофор на Рижском проспекте в Пскове отремонтируют 20 февраля. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Находится данный объект у дома 49Б, больше известном как рынок «Магеллан». Около недели светофор не работает. Проблемой даже заинтересовался псковский депутат Госдумы Александр Васильев и представители общественной организации «Убитые дороги. Псков».

- Пешеходы подвергаются опасности, переходя шестиполосный оживленный проспект, но кажется, что светофор не спешат ремонтировать, - отметили общественники.

15 февраля, как раз в период поломки, на пешеходном переходе была сбита девушка, которой потребовалась помощь медиков. Александр Васильев направил обращение прокурору Псковской области с просьбой привлечь виновных к ответственности.

В администрации города сообщили, что светофор не работал из-за серьезной поломки – на большом участке поврежден оптоволоконный кабель. Восстановить его планируют 20 февраля до конца рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU