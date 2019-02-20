Трехлетний мальчик пострадал при опрокидывании машины в Псковском районе

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-20T11:13:42+03:00

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Трехлетний мальчик пострадал в аварии, которая произошла в Псковском районе. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, с места происшествия ребенка увезла скорая помощь.

Авария произошла 19 февраля. По предварительным данным, около 9.20 водитель иномарки, мужчина 1965 года рождения, ехал по автодороге Псков-Новгород. На одном из поворотов водитель не справился с управлением. Возможно, аварии способствовали и сложные дорожные условия. Иномарка вылетела в правый кювет по ходу движения и там опрокинулась. Само водитель серьезных травм не получил.

КОНКРЕТНО

В Псковскую область после потепления придут десятиградусные морозы. Они продержатся с 21 по 23 февраля. В это время дороги покроются льдом, поэтому стоит водить автомобиль аккуратнее, чтобы не попасть в аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU