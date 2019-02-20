2019-02-20T11:20:26+03:00
Политика

Два «Ночных охотника» поступили на вооружение армейской авиации в Псковской области

Экипажи уже знакомятся с новой техникой
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Вертолеты Ми-28 поступили на вооружение армейских соединений Псковской области. Фото: пресс-служба Западного военного округа.Вертолеты Ми-28 поступили на вооружение армейских соединений Псковской области. Фото: пресс-служба Западного военного округа.
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Два ударных вертолета Ми-28 поступили на вооружение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, новая техника, прозванная за свои характеристики «Ночным охотником», будет базироваться в Псковской области.

По степени защищенности вертолет Ми-28 не имеет равных в мировом вертолетостроении. Борт принимает экипаж из двух человек. Его задача – поиск и уничтожение бронетехники, инженерных укреплений, воздушных целей и живой силы противника. Эту машину нередко еще называют летающим танком. В пресс-службе Западного военного округа подчеркнули, что вертолеты Ми-28 можно задействовать в условиях активного огневого противодействия с применением авиационных пушек, управляемого и неуправляемого ракетного и иного вооружения.

Сейчас идет знакомство экипажей с новой техникой, полеты совершаются не только в дневные, но и в ночные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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