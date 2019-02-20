2019-02-20T12:18:59+03:00
Происшествия

Псковские ветеринары не пропустили транзитную партию куриной шкурки из Латвии в Казахстан

Причиной стали нарушения в оформлении сопроводительных документов
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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20 тонн мороженой куриной шкурки не пропустили через границу из-за нарушений в сопроводительных документах.20 тонн мороженой куриной шкурки не пропустили через границу из-за нарушений в сопроводительных документах.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Ввоз 20 тонн мороженой куриной шкурки запретили сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе данного ведомства, партия товара шла из Кекавского края Латвии в республику Казахстан.

При проведении ветеринарного контроля на автомобильном пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область) экспертами были выявлены нарушения. Например, на часть коробок водитель не смог отыскать ветеринарного сертификата страны - экспортера, а это порядка 1,5 тонн груза.

А при внимательном изучении маркировки выяснилось, что дата выработки продукта, указанная в имевшемся ветеринарном сертификате, не соответствует той дате, которая стояла на маркировочной этикетке.

Как сообщили представители Россельхознадзора, транзит для этой партии товара запрещен, весь груз будет возвращен в Латвию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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