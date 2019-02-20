Псковская дивизия ВДВ 22 февраля проведет день открытых дверей

СЕГОДНЯ 13:32 2019-02-20T13:40:21+03:00

Вход на территорию части будет организован через контрольно-пропускной пункт на улице Маргелова

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Псковская дивизия ВДВ в преддверии 23 февраля проведет день открытых дверей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» представители соединения, вход на территорию части организуют через контрольно-пропускной пункт, располагающийся по адресу улица Генерала Маргелова, дом № 1/20.

Начнется мероприятие 22 февраля в 10 часов утра. Гостей псковские десантники будут встречать как радушные хозяева. Военные организуют выставку военной техники, состоящей на вооружении соединения, организуют работу полевой кухни. Гостям мероприятия также покажут комнату боевой славы подразделения, познакомят с бытом военнослужащих.

Здесь же пункт отбора на военную службу псковского военкомата развернет мобильный пункт, где любой желающий сможет узнать о контрактной службе. Будет возможность и подать заявление для службы в армии, в том числе и псковской дивизии ВДВ. Завершится мероприятие в два часа дня.

КСТАТИ

Псковские десантники в 2018 году стали победителями соревнований «Десантный взвод», входящих в структуру международных соревнований АРМИ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU