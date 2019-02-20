2019-02-20T13:40:21+03:00
Общество

Псковская дивизия ВДВ 22 февраля проведет день открытых дверей

Вход на территорию части будет организован через контрольно-пропускной пункт на улице Маргелова
Виталий Суриков
Поделиться:
76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия примет у себя гостей 22 февраля.76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия примет у себя гостей 22 февраля.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
Изменить размер текста:

Псковская дивизия ВДВ в преддверии 23 февраля проведет день открытых дверей. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» представители соединения, вход на территорию части организуют через контрольно-пропускной пункт, располагающийся по адресу улица Генерала Маргелова, дом № 1/20.

Начнется мероприятие 22 февраля в 10 часов утра. Гостей псковские десантники будут встречать как радушные хозяева. Военные организуют выставку военной техники, состоящей на вооружении соединения, организуют работу полевой кухни. Гостям мероприятия также покажут комнату боевой славы подразделения, познакомят с бытом военнослужащих.

Здесь же пункт отбора на военную службу псковского военкомата развернет мобильный пункт, где любой желающий сможет узнать о контрактной службе. Будет возможность и подать заявление для службы в армии, в том числе и псковской дивизии ВДВ. Завершится мероприятие в два часа дня.

КСТАТИ

Псковские десантники в 2018 году стали победителями соревнований «Десантный взвод», входящих в структуру международных соревнований АРМИ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове за кражу спиртного задержан молодой мужчина
Работа светофора на Рижском проспекте в Пскове восстановлена
В Псковской области в ближайшие часы усилится ветер
В псковских магазинах подешевела свинина и вареная колбаса
Компенсацию за оплату вывоза мусора в Псковской области получат ветераны войны, инвалиды и многодетные семьи
В Пскове по техническим причинам отменен фестиваль пельменей
Жителя Пскова задержали за кражу комплекта строительных инструментов из чужой машины
Псковские ветеринары не пропустили транзитную партию куриной шкурки из Латвии в Казахстан
Два «Ночных охотника» поступили на вооружение армейской авиации в Псковской области
Трехлетний мальчик пострадал при опрокидывании машины в Псковском районе
Светофор на Рижском проспекте в Пскове обещают отремонтировать до конца дня
В Пыталовском районе пограничники задержали спрятанную в машине партию контрабандных сигарет
Судебные приставы составили портрет псковского должника
В Псковской области 464 алиментщика привлекли к ответственности за нежелание помогать своим детям